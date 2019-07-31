Москва, , 10:06 — REGNUM

Российская сборная по высшему пилотажу примет участие в чемпионате Европы в классе Advanced, который пройдёт с 1 по 10 августа 2019 года в польском городе Торунь, сообщила пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации.

Участниками международных соревнований станут 46 пилотов-спортсменов из восьми стран. Россию представят восемь летчиков, среди которых абсолютные чемпионы России, Европы и мира. Они выступят на поршневых однодвигательных самолетах, в частности, на спортивно-пилотажном самолете ОКБ Сухого Су-31М.

«Высший пилотаж — один из самых зрелищных видов самолетного спорта, но одновременно и самый сложный. Наши пилоты упражняются в своем мастерстве десятилетиями», — пояснил участник сборной России Дмитрий Самохвалов, мастер спорта международного класса, абсолютный чемпион России в классе Advanced.

Добавим, соревнования по высшему пилотажу — один из самых популярных и зрелищных видов самолётного спорта. Он является технически сложным, требующим использования предельных возможностей как самолета, так и лётчика. Программа соревнований предусматривает групповые и одиночные выступления.

Читайте также: Без лишних реверансов: на видео Су-27 жёстко отогнал истребитель НАТО