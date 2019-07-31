Исламабад, , 10:17 — REGNUM

Власти Пакистана приняли в стране специальную делегацию из порядка 500 сикхских паломников из Индии для участия в торжественной церемонии, приуроченную к 550-летию со дня рождения Баба Гуру Нанака, основателя сикхизма, об этом 31 июля сообщает Geo TV.

В заявлении, опубликованном Верховной комиссией Пакистана в Нью-Дели, выдавшей паломникам визы, говорится о том, что Исламабад приветствует межгосударственные религиозные контакты.

Напомним, несмотря на серьезные противоречия между Индией и Пакистаном, стороны поощряют посещение религиозных святынь на территории друг друга. Ежегодно Пакистан выдает тысячи виз для сикхских паломников, посещающих город Лахор.

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