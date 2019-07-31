Пекин, , 11:15 — REGNUM

Во время прямой трансляции блогерши из Китая с ником «Её величество Цяо Билуо» произошёл технический сбой, в результате чего выяснилось, что девушка использовала омолаживающий фильтр и скрывала свою настоящую внешность, сообщало BBC 30 июля.

https://twitter.com/nichstarr/status/1156215982672814080

Из-за сбоя фанаты впервые увидели настоящую внешность своего кумира. Оказалось, что Цяо Билуо — это женщина среднего возраста, а не юная девушка-модель. Поклонники попросили блогершу сделать трансляцию с показом «её настоящей». Однако интернет-звезда оскорбилась и заявила, что согласится на это только, если зрители пожертвуют 100 тыс. юаней (примерно 921 тыс. рублей).

Омолаживающие фильтры набирают всё большую популярность в интернет-пространстве. Их более «серьёзные» версии активно используются и в кинопроизводстве. Оказалось, что в недавнем фильме «Мстители: Финал» было более 200 эпизодов, в которых актёрам меняли возраст при помощи подобных технологий.