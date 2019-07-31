Хартум, , 09:42 — REGNUM

30 июля международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе сообщила о том, что в Судане силы безопасности применяют слезоточивый газ против протестующих. Поводом для демонстрации стало убийство пяти человек, включая четырех школьников, во время прошедшей ранее протестной акции.

Власти Судана заявили о том, что они обеспокоены радикализацией протеста. Так, например, в интернете стало появляться все больше изображений с призывом к применению силы.

Во время подавления демонстрации вследствие применения слезоточивого газа пострадали несколько человек. Источник сообщает, что силы безопасности Судана действовали оперативно, используя очень жесткие методы для подавления протестной акции.