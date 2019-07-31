Нью-Дели, , 10:08 — REGNUM

СМИ Китая сообщили, что страна стремится к партнерству с Индией в космической сфере. Данное сообщение прозвучало на фоне успешного запуска Индийской организацией космических исследований лунной миссии «Чандраян-2».

«Индийские космические исследования поспособствуют расширению международного сотрудничества в этой сфере. Китай и Индия будут укреплять взаимодействие в освоении космоса, что повысит уровень взаимного доверия», — говорится в заявлении китайской газеты Хуаньцю шибао.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», китайская сторона считает, что совместное сотрудничество в космосе может открыть странам новые возможности в таких сферах, как разведка, связь и навигация.

Стоит отметить, что традиционными партнерами Индии в этой области являются Россия и Франция. Индия также осуществляет сотрудничество с США и Японией.