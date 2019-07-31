Нью-Дели, , 11:03 — REGNUM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил усилия правительства по сохранению и увеличению популяции тигров в стране. По сообщению премьер-министра, в настоящее время на территории страны обитают 2967 особи. Необходимо сказать, что еще в 2006 году количество этих хищных млекопитающих составляло всего 1411.

«Сегодня мы с гордостью можем заявить, что Индия является одним из самых безопасных мест обитания тигров», — заявил политик, выступая на собрании, посвященном проблеме популяции этих животных. Целью правительства страны является удвоение количества тигров к 2022 году. Моди также отметил, что руководство готово предпринять все возможные меры для ее осуществления.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», немаловажным аспектом для увеличения численности тигров является количество охраняемых территорий в стране. По данным правительства, за пять лет оно увеличилось с 692 до 860.

«Я чувствую, что можно найти здоровый баланс между развитием страны и сохранением окружающей среды. Будь то в политике, будь то в экономике, люди должны изменить свою позицию по отношению к этой проблеме», — отметил премьер-министр.