Калуга, , 09:33 — REGNUM

V международный экологический форум «Экопросвещение» стартует 16 сентября 2019 года в Калужской области. На форум соберутся представители государственных, научных и общественных организаций, предприятий и вузов. Об этом 31 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерство природных ресурсов и экологии.

Организаторы экофорума запланировали разнообразную и насыщенную программу, которая включает работу секций «Воздух», «Вода», «Отходы», «Биоразнообразие», «Технологии». В течение недели собравшиеся на «Экопросвещение» смогут подискутировать на заседаниях «круглых столов» и конференций, принять участие в экологических акциях, конкурсах, экоквестах, мастер-классах и тематических уроках.

Калужский форум «Экопросвещение» проводится в целях реализации национального проекта «Экология» и формирования единой политики в сфере охраны окружающей среды, рационального природопользования и экологического образования.