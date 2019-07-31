Нью-Дели, , 09:38 — REGNUM

Правящая в Израиле партия «Ликуд» в преддверии выборов развесила на домах гигантские изображения своего лидера, Беньямина Нетаньяху, вместе с главами других государств. Для агитации, партия использует изображения премьер-министра Израиля в компании Нарендры Моди, Дональда Трампа и Владимира Путина. Сверху каждого изображения напечатана надпись на иврите: «Другая лига».

Сообщается, что эта агитация направлена на то, чтобы показать близкие отношения главы Израиля с мировыми лидерами. Эти плакаты показывают международное признание, как самого Нетаньяху, так и проводимой его партией политики.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», подобная акция видится необходимой на фоне того, как правящая партия «Ликуд» сталкивается с серьезными политическими вызовами.

Стоит отметить, что за восемь дней до повторных выборов в стране, 9 сентября, премьер-министр Израиля отправится в Индию с однодневным визитом, в ходе которого он проведет встречу с Нарендрой Моди.