Хартум, , 09:43 — REGNUM

Занятия во всех школах Судана были приостановлены на неопределенный срок на фоне массовых демонстраций по поводу расстрела школьников на митинге в Эль-Обейде. Такое решение принял правящий Военный совет Судана, передает ВВС Africa.

Во вторник, 30 июля, сотни протестующих студентов собрались в городах, включая столицу страны Хартум, после убийства школьников. Многие были одеты в школьную форму и размахивали суданскими флагами. Демонстрации школьников также проводились в других частях столицы и в других городах.

«Губернаторам всех штатов было приказано закрыть детские сады, начальные и средние школы с завтрашнего дня (среды) до дальнейшего уведомления», — сообщило официальное информационное агентство Suna.

Как сообщало ИА REGNUM, в штате Северный Кордофан в понедельник, 29 июля, погибли пять человек, четверо из которых были школьниками. Еще десятки получили ранения после того, как снайперы и другие боевики открыли огонь по акции протеста в Эль-Обейде.

Тогда жители города вышли на улицы, жалуясь на нехватку топлива и хлеба. С тех пор власти объявили чрезвычайное положение в этом районе и ввели комендантский час в ночное время.