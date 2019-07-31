Додома, , 09:32 — REGNUM

Правительство Танзании призвало более 800 000 молодых людей по всей стране принять меры предосторожности и избегать поведения, которое может стать причиной заражения ВИЧ-инфекцией.

По информации танзанийского новостного издания «HabariLeo», об этом заявила директор Департамента по вопросам детей Министерства здравоохранения, гендерных вопросов, пожилых людей и детей Танзании Мваджума Магвиза, подчеркнув, что СПИД является заболеванием национального масштаба в стране.

«ВИЧ до сих пор является проблемой национального масштаба, поэтому мы призываем вас принять меры предосторожности, дабы избежать заражения ВИЧ. Также просим вас прекратить дискриминацию в отношении ВИЧ-инфицированных граждан», — отметила Магвиза.

По словам директора, Правительство Танзании при сотрудничестве заинтересованных сторон продолжает призывать общественность прекратить пагубные действия в отношении женщин, в частности вдов, и девочек.