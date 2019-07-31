Кейптаун, , 09:26 — REGNUM

Согласно данным, опубликованным Статистическим управлением Южной Африки, уровень заболеваемости ВИЧ среди населения ЮАР достиг 13,5%.

Как сообщает танзанийское новостное издание «ZanzibarLeo», по состоянию на 2019 г. в ЮАР проживает 7,97 млн человек, инфицированных ВИЧ, что является резким увеличением по сравнению с показателями 2002 г., когда количество граждан ЮАР, зараженных ВИЧ, составляло 4,25 млн.

Таким образом ЮАР стала страной с самой масштабной эпидемией ВИЧ в мире. На нее приходится треть всех новых случаев заболеваний ВИЧ в странах Южной Африки.