Анкара, , 10:43 — REGNUM

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что из-за вспыхнувших с новой силой военных действий в сирийском Идлибе безопасность проживающих в регионе 3 миллионов человек оказалась под вопросом. Он отметил, что тысячи людей из-за конфликта бежали в Турцию. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фархан Хак подчеркнул, что с апреля по июль 2019 года в ходе конфликта погибло около 500 человек, а 7 школ и оздоровительный центр оказались разрушенными. Турция обвиняет режим Башара Асада в том, что, несмотря на признание Идлиба зоной деэскалации на Астанинских переговорах в 2017 году, его силы продолжают свои атаки на город. По мнению турецкой стороны, после истечения перемирия 18 сентября 2018 года, из-за атак сил Сирийской Арабской Армии на Идлиб более 553 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Сирийские правозащитники обвиняют силы Асада в убийстве 606 мирных жителей, из которых 157 — дети, а 111 — женщины, с 26 апреля по 12 июля 2019 года.