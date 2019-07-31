Якутск, , 09:23 — REGNUM

Ситуация с лесными пожарами, а также работы по их тушению в Якутии находится на личном контроле губернатора региона Айсена Николаева.

Читайте также: Огнём в Якутии охвачено более 1 млн гектаров леса

«Внимательно и с особой тревогой слежу за противопожарной ситуацией в республике, — написал глава Якутии в Instagram. — Работа продолжается, и противопожарная ситуация находится под моим личным контролем».

https://www.instagram.com/p/B0io_cOolgW/

Николаев уточнил, что в настоящее время борьбу с огнём ведут 790 человек и 84 единицы техники. Специалистам поддержку с неба обеспечивает прибывший из Хабаровского края самолёт-амфибия Бе-200. Он уже совершил 15 сбросов в Хангаласском районе и проводит свою работу в Сунтарском районе.

Читайте также: Якутии добавят 68 млн рублей на технику для тушения лесных пожаров

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день площадь лесных пожаров на территории России с зонами контроля составляет 2,7 млн га, что на 12% больше уровня 2018 года. В тушении пожаров в помощь региональным силам задействовано 95% личного состава федеральной «Авиалесоохраны» и вся имеющаяся техника.

Напомним, накануне, 30 июля, ситуация с лесными пожарами обсуждалась на совещании, которое председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провёл с вице-премьерами. Премьер-министр поручил губернаторам взять деятельность по тушению лесных пожаров под личный контроль.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами