Пермь, , 09:22 — REGNUM

В Пермском крае происходит подъем клещевой активности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспортебнадзора по региону, обращаемость населения с жалобами на укусы клещей в пределах многолетних максимальных значений.

С начала весны 2019 года за медицинской помощью обратились 18 612 человек, среди них 3394 ребенка. За неделю (22−28 июля) от клещевых атак пострадали 911 человек, в том числе 124 ребенка.

Исследования клещей на территории края проводят 16 лабораторий. С весны 2019 года 1,4% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом; 39,9% клещей — иксодовым клещевым боррелиозом; 4,8% клещей — моноцитарным эрлихиозом человека; 1,4% клещей — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

В регионе проводятся акарицидные обработки. Обработано 2687 га. Ряд территорий проходит повторную обработку.

Добавим, в 2018 году в Прикамье зарегистрировано 17 025 случаев присасывания клещей, что на 25% превышает показатель 2017 года. Отмечен рост и показателя заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом — на 10% по сравнению с 2017 годом.