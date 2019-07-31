Цхинвал, , 09:22 — REGNUM

Одиннадцать граждан Южной Осетии, ставших инвалидами в ходе боевых действий на территории республики, получили возможность отдохнуть в санаториях Северной Осетии. Об этом сообщает ИА «Рес».

Глава Фонда поддержки раненых, ставших инвалидами в ходе боевых действий с 1989 по 2008 годы, Мадина Плиева уточнила, что пятеро инвалидов уже прошли курс лечения в санатории «Урс дон». В скором времени ещё пять человек отправятся в пансионат «Сосновая роща» и один — в санаторий Тамиск».

Плиева отметила, что большую поддержку фонду оказывает руководство республики. Инвалидам меняют протезы, помогают найти работу, жилье. Благодаря сотрудничеству с Общероссийской общественной организацией инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны», появилась возможность отправлять инвалидов из Южной Осетии в реабилитационный центр города Руза.