Ульяновск, , 09:22 — REGNUM

В Засвияжском районе Ульяновска прокуратура обратила внимание на недострой на проспекте 50-летия ВЛКСМ. Объект строится более десяти лет и находится в месте массового пребывания людей, сообщает надзорное ведомство. Примечательно, что районная прокуратура расположена по соседству с данным проблемным объектом.

Речь идёт об объекте по проспекту 50-летия ВЛКСМ, д. 22а, корпус 1. По данным прокуратуры, собственником является компания «Медэкспресс Ульяновск», строительство объекта не ведётся «более 10 лет». При этом территория недостроя не ограждена, нет решёток на окнах и дверях, а с учётом того, что объект находится в месте массового пребывания людей, то туда могут попасть посторонние лица. И речь идёт не только о взрослых, которые могут получить травмы, но и о детях, которые не осознают соответствующей опасности.

Прокурор Засвияжского района направил в суд иск об обязании собственника законсервировать объект или принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей.

Напомним, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести «сплошную инвентаризацию всех разрешений, выданных муниципалитетами в рамках точечной застройки», а также сформировать для рассмотрения вопросов межведомственную согласительную комиссию и при необходимости оспаривать решения о застройке. По его словам, порой «междусобойчиком чиновники обсудят, потом появляются непонятные объекты».

Читайте также: Ульяновский губернатор заподозрил столичных чиновников в «междусобойчике»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура потребовала остановить строительство дома по улице Тухачевского в Ульяновске, который по проектной документации проходил как трёхэтажный, а фактически строился в пять этажей.

Подробнее: Вместо трёх этажей — пять: ульяновская прокуратура запретила стройку дома