Москва, , 09:22 — REGNUM

В Москве полиция пришла с обысками к двум участникам несанкционированной акции 27 июля, сообщает ОВД-Инфо.

Правозащитник Эдуард Рудык рассказал изданию об обыске в квартире руководителя «Левого блока» Василия Кузьмина. У него изъяли компьютер, самого оппозиционера увезли в Следственный комитет.

Также сообщил об обыске участник акции Сергей Фомин. С его слов, полиция пришла в квартиру, где проживают его родители. Позднее появилась информация об обыске в квартире, где Фомин проживает сам, и том, что участника акции «увезли в неизвестном направлении».

Несогласованная с властями акция прошла в Москве 27 июля. Во время неё полиция задержала более тысячи человек. Позднее суд арестовал более 60 участников протеста.