Анкара, 31 июля 2019, 09:15 — REGNUM
Конституционный суд Турецкой Республики принял решение о том, что права 10 турецких учёных, поставивших свои подписи под декларацией, названной «Инициатива учёных за мир», и обвиняемых в террористической пропаганде, были нарушены. На заседании мнения судей разделились поровну, однако председатель суда Зюхтю Арслан использовал свой голос, создав решающий перевес. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в ответ на это группа из 1071 турецкого ученого обнародовала декларацию, в которой назвала решение Конституционного суда «скандальным» и осудила его. В ее тексте, в частности, говорится: «Ни в одной стране мира обвинения государства за его борьбу с терроризмом не считаются проявлением свободы слова. Также обращает на себя внимание тот факт, что это решение было принято в период, когда проводятся масштабные контртеррористические операции. Мы, 1071 учёный, подписавшие данную декларацию, заявляем о том, что выступаем против любой организации или «инициативы», очерняющей нашу страну». Напомним, что в «Инициативе учёных за мир», появившейся в январе 2016 года, силы безопасности Турции обвиняются в «развязывании санкционированного государством геноцида» курдского народа и совершении ими в отношении Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией, противоправных действий. По мнению создателей этой декларации, действия турецких правоохранительных органов нарушили национальное право Турции, ее обязательства из международных договоров, международное обычное право и императивные нормы международного права.