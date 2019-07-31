Нур-Султан, , 09:14 — REGNUM

Захоронение юноши и девушки нашли казахстанские археологи в поселке Талды Шетского района Карагандинской области Казахстана, сообщает издание Tengrinews.kz.

Специалисты отмечают, что в поселке было обнаружено захоронение молодой пары в возрасте 16−17 лет. По предположительным данным, находка относится к первой трети бронзового века второго тысячелетия до нашей эры.

При захоронении молодые люди лежали лицом друг к другу. Археологи предполагают, что пара была связана брачными отношениями. Археолог Игорь Кукушкин уточнил, что мужчина лежит на левом боку, а женщина — на правом. Девушка была украшена серьгами и браслетами.

Напомним, в 2016 году сотрудники археологической экспедиции Сарыаркинского археологического института под руководством кандидата исторических наук И. А. Кукушкина обнаружили в степях Сары-Арки сооружения, напоминающие пирамиды. Объект был датирован 15−10 веками до нашей эры.

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