Томск, , 08:57 — REGNUM

Шесть мостовых переходов и один путепровод отремонтируют до конца 2019 года в Томской области в рамках региональной программы ремонта мостов. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 июля в областной администрации.

В том числе отремонтируют мосты через реку Берегай в Тегульдетском районе, реку Юнжерка в Шегарском районе, через реку Кинда в Кожевниковском районе, реку Китат в Томском районе, реку Тюзинка в Тегульдетском районе, реку Старица Оби в Шегарском районе. Путепровод отремонтируют на 1-м км объездной дороги Томска.

В обладминистрации напомнили, что омский губернатор Сергей Жвачкин по региональной программе поставил задачу ремонтировать не меньше пяти мостов в год.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красночикойском районе Забайкальского края из-за обильных осадков обрушился мост через реку Катанца.

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