Симферополь, , 08:57 — REGNUM

Бизнес с животными в Крыму всё больше приобретает криминальный оттенок. Об этом на заседании Совмина РК 30 июля заявил республиканский министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев. По его словам, нападения на сотрудников министерства, которые проводят проверку незаконного бизнеса, связанного с фотографированием рядом с животными, участились.

«В Ялте работала организованная группа в присутствии несовершеннолетних с применением садистских методов в отношении животных, которые содержались без доступа к питью, еде. Также зачастую не соблюдается температурный режим содержания животных. Вот недавний факт также — избиение туристов в Судаке. Есть соответствующие статьи Уголовного кодекса — незаконное предпринимательство, жестокое обращение с животными, которые позволяют полностью искоренить данную незаконную предпринимательскую деятельность», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в крымском курортном городе Судак неизвестные избили туристов — якобы за отказ платить за фото с животными.

Подробности: В Крыму толпа избила туристов: полиция проводит проверку