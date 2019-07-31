Токио, , 09:02 — REGNUM

30 июля в правительстве Японии сообщили, что 5664 человека по всей стране госпитализированы из-за сильной жары, которая последовала за сезоном проливных дождей. Из-за резкого скачка температур также скончались 11 человек. Об этом сообщает японское новостное агентство «Киодо Цусин».

По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, на людей в возрасте от 65 лет приходится 53% пострадавших. Самая высокая температура 37,2 градуса была зафиксирована в городе Ибигава, префектура Гифу, а также в городе Камайси, префектура Иватэ. В других районах температура не превышает 31 градуса, но из-за высокой влажности, характерной для японского климата, жара ощущается сильнее.