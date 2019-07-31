д. Шигаево, Сосновский район, 31 июля 2019, 08:47 — REGNUM
Временный глава Южного Урала Алексей Текслер требует ускорить строительство детского сада в деревне Шигаево Сосновского района. Об этом он заявил во время поездки 30 июля в Сосновский район.
Детсад будет на 55 мест. Его появление даст шанс ликвидировать очередь для детей от трёх до 7 лет. Также на 57% уменьшится очередь для детей от нуля до трёх лет.
При осмотре стройплощадки Текслер засомневался в том, что детсад откроют к концу года. Он потребовал увеличить число работников и ускорить темпы строительства.