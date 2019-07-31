Осло, , 09:04 — REGNUM

Масштабы лесных пожаров в Сибири настолько велики, что, по мнению норвежских СМИ, могут ускорить глобальное потепление и привести к таянию льдов в Арктике.

В совокупности лесные пожары затронули 3,2 миллиона гектаров (по данным норвежских СМИ) сухой тайги на севере Республики Саха, а также в Красноярском крае и Иркутской области. Российское отделение Гринпис заявило, что пожары в восточной части России уже более не являются исключительно региональной проблемой. Катастрофа, согласно мнению представителей этой организации, достигла таких масштабов, что её последствия отразятся на всей стране. Некоторые исследователи опубликовали снимки спутников НАСА, на которых видно, что смог от пожаров направляется в сторону арктических регионов — об этом пишет норвежская газета Verdens Gang («Верденс Гангс»).

Представители Гринпис призывают российское правительство принять необходимые меры для борьбы с пожарами.