Ульяновск, , 08:43 — REGNUM

В Ульяновской области формируют региональную милицию, в состав которой входят дружинники и добровольцы. В настоящее время созданы четыре штаба добровольных объединений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Пилотный проект по созданию региональной милиции реализуется в Чердаклинском и Цильнинском районах, Димитровграде и Новоульяновске. Здесь сформированы штабы добровольных объединений. По мнению властей, это позволит эффективно координировать деятельность общественных объединений и наладить взаимодействие народных дружин с правоохранительными органами.

У народной милиции также появится своя символика. Они будут носить жёлтые жилеты со световозвращающими вставками. Чиновники отмечают, что форменная одежда будет закупаться за счёт бюджетных средств в рамках государственной программы по обеспечению правопорядка и безопасности жизнедеятельности в Ульяновской области.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подчеркнул, что областная милиция — «такой большой боевой отряд граждан, которым не безразлично, в каком регионе они проживают».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках формирования региональной милиции власти планируют объединить имеющиеся добровольные формирования «в единую команду». В неё войдут народные дружины по охране общественного порядка и добровольные пожарные формирования. Планируется, что народная милиция будет решать вопросы общественной и пожарной безопасности.

По официальным данным, в настоящее время в Ульяновской области действует 56 объединений численностью более 1500 человек. За каждое четырёхчасовое дежурство дружинникам предусмотрено 600 рублей из бюджета, при не менее 12 дежурств в год — 3500 рублей на оздоровление.

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