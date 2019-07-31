Мельбурн, Австралия, , 09:14 — REGNUM

На окраинах австралийского мегаполиса — Мельбурна — появились десятки таинственных граффити, вводящих местных жителей в заблуждение. Об этом сообщает австралийское новостное издание The Age.

Граффити представляют собой странный текст, в котором Неизвестный просит некоего Криса поговорить, прежде чем родится ребёнок. На подобные послания никто бы и не обратил внимания, если бы они не начали появляться повсеместно — на стенах домов, проезжей части, на трансформаторах, тротуарах и скамейках. Местные жители гадают, кто пишет эти сообщения, являются ли они розыгрышем или кому-то действительно нужна помощь.

Власти ежедневно смывают граффити, однако они появляются вновь. В соцсетях местные жители просят Криса и автора надписей решить, наконец, свои проблемы и перестать уродовать город. Также пользователи активно распространяют фото граффити в сети, чтобы найти Криса и передать ему сообщение.