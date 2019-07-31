Самара, , 08:43 — REGNUM

В аэропорту «Курумоч» города Самара самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» совершил вынужденную посадку. Об этом со ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Кристину Кулик сообщает 63.RU.

Сообщается, что на борту самолета было 95 пассажиров и шесть человек экипажа. Sukhoi Superjet 100 следовал из Краснодара в Тюмень.

Самолет вылетел 31 июля в 0:09 из Краснодара и должен был приземлиться в пункте назначения в 5:25. По предварительной информации, причиной вынужденной посадки стала неисправность левого двигателя самолета. Никто не пострадал.

Напомним, 10 июля совершил незапланированную посадку в Калуге самолёт, летевший из Черногории в Москву. Причиной этого стал обморок командира экипажа из-за гипертонического криза.

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