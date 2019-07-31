Мехико, , 09:22 — REGNUM

Министерство государственного управления Мексики наложило штраф в размере 233 млн долларов на бывшего корпоративного директора государственной нефтегазовой корпорации PEMEX Хосе Карреру. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Каррера был лишён права занимать государственные посты на срок 10 лет за то, что в 2013 г. под его руководством PEMEX купила по цене, в три раза выше рыночной, завод по производству азотных удобрений. Затем Каррера скрыл информацию о том, что оборудование на заводе не менялось в течение 30 лет, а последние 14 лет оно вообще не функционировало, и в июне 2016 г. с его подачи в завод был вложен капитал в завышенную сумму 760 млн долларов. Это и послужило основанием для наложения штрафа на экс-чиновника.