Стокгольм, , 09:02 — REGNUM

Зоны безопасности или так называемые зоны чрезвычайной ситуации вокруг ядерных объектов в Швеции будут расширены. Сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Решение о расширении специальных зон вокруг объектов ядерной энергетики приняло руководство провинций Кальмар и Эланд, на территории которых есть АЭС. Зоны безопасности будут включать в себя не только определенный нормативами периметр, но и населенные пункты, примыкающие к этим зонам.

По мнению экологов, включение городов в специальные зоны обеспечит более эффективную экологическую защиту городов. Специалисты уверены, что экологическая защита городов необходима даже в большей степени, чем защита территорий, непосредственно примыкающим к АЭС.