Москва, 31 июля 2019, 08:03 — REGNUM
В московском Парке Горького впервые состоится фестиваль «Шашлык Live», сообщает 31 июля официальный сайт мэра и правительства столицы.
Мероприятие пройдёт 3 и 4 августа. Для гостей приготовят блюда из мяса, рыбы и овощей от лучших рестораторов столицы.
Кроме того, планируется масштабная музыкальная программа. В парке выступят группы «Чайф», «Сплин», «Браво», «7Б», Uma2rman, Tequilajazzz, Ольга Кормухина, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина и бывший солист группы «Земляне» Сергей Скачков.
Вход на фестиваль будет свободным.