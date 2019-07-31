Москва, , 08:03 — REGNUM

В московском Парке Горького впервые состоится фестиваль «Шашлык Live», сообщает 31 июля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Мероприятие пройдёт 3 и 4 августа. Для гостей приготовят блюда из мяса, рыбы и овощей от лучших рестораторов столицы.

Кроме того, планируется масштабная музыкальная программа. В парке выступят группы «Чайф», «Сплин», «Браво», «7Б», Uma2rman, Tequilajazzz, Ольга Кормухина, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина и бывший солист группы «Земляне» Сергей Скачков.

Вход на фестиваль будет свободным.