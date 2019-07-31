Москва, , 08:00 — REGNUM

В Москве в Едином диспетчерском центре (ЕДЦ) создали электронный справочник созвучных улиц, сообщается на портале мэра столицы.

Список включает в себя 637 объектов и улиц с похожим звучанием или одинаковым названием из-за чего нередко возникает путаница.

Например, есть Болотниковская улица и Булатниковская улица Международное шоссе и Международная улица. В результате звонков граждан с проблемами возникают неточности.

С начала 2019 года операторы ЕДЦ приняли 2,8 млн обращений москвичей: вызов мастера в случае аварии, поломки сантехники, лифта и другие коммунальные проблемы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЕДЦ в Москве работает круглосуточно по телефону: +7 (495) 539-53-53 .

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