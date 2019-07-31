Новосибирск, , 07:59 — REGNUM

Заместитель министра образования Красноярского края Максим Румянцев возглавил Сибирский федеральный университет. Приказом министра науки и высшего образования России он назначен временно исполняющим обязанности ректора вуза, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Максим Румянцев Structure.sfu-kras.ru/

В этой должности Румянцев будет работать до назначения «в установленном порядке распоряжением правительства РФ».

Согласно официальным данным, Максим Румянцев окончил Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьев, защитил кандидатскую диссертацию. Затем обучался в Московской школе управления «Сколково» и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Румянцев явлляется кандидатом философских наук, доцентом кафедры информационных технологий в креативных и культурных индустриях.

Максим Румянцев связан с Сибирским федеральным университетом — в разное время он был директором Гуманитарного института СФУ и проректором по учебной работе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года исполняющим обязанности ректора СФУ был назначен Владимир Колмаков.

По данным «ТВК», в феврале 2018 года бывшему первому проректору по экономике и развитию СФУ было предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Свою вину он не признал. По версии следствия, В сентябре 2016 года он распорядился включить одного из студентов в приказ о получении грантов, хотя тот не участвовал в конкурсе. В итоге студент незаконно получил грант в 150 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля ещё один сибирский вуз — Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) — получил нового руководителя. Исполняющим обязанности ректора СибГУТИ был назначен Михаил Соловьев.

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