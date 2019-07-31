Москва, , 07:56 — REGNUM

В Москве завершили ремонт Дворца творчества детей и молодежи «Преображенский», расположенного в Детском Черкизовском парке, сообщает 31 июля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Здание открыли в декабре 1941 года как Дворец пионеров Сокольнического района. Последние годы делался только текущий ремонт.

Во время ремонтных работ заменили окна и двери, лестницы, козырьки над входами, а также восстановили отмостки. Цоколь здания облицевали керамической плиткой. Также обновили фасад и провели ремонт кровли.