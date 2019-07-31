Москва, 31 июля 2019, 07:56 — REGNUM
В Москве завершили ремонт Дворца творчества детей и молодежи «Преображенский», расположенного в Детском Черкизовском парке, сообщает 31 июля официальный сайт мэра и правительства столицы.
Здание открыли в декабре 1941 года как Дворец пионеров Сокольнического района. Последние годы делался только текущий ремонт.
Во время ремонтных работ заменили окна и двери, лестницы, козырьки над входами, а также восстановили отмостки. Цоколь здания облицевали керамической плиткой. Также обновили фасад и провели ремонт кровли.