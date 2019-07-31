Москва, , 07:48 — REGNUM

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) Московского метрополитена начали использовать в работе нагрудные значки, сообщили 31 июля на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Значки также появились у сотрудников, работающих за стойками «Живое общение». В зависимости от рабочих обязанностей, различаются надписи. «Забочусь о вас» и «Буду рядом всю поездку» нанесено у инспекторов ЦОМП, помогающим маломобильным пассажирам. У тех, кто трудится за информационными стойками, значки «говорят»: «Я помогу найти выход!» и «Кто, если не я?».

Новые аксессуары крепятся на рабочую форму сотрудников метрополитена.