Москва, 31 июля 2019, 07:46 — REGNUM
Жители России стали реже оформлять завещания, сообщает 31 июля RT со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП).
Так, в 2018 году в стране было оформлено 533,5 тыс. завещаний, это на 12,5% меньше, чем в 2014 году (609,1 тыс.). За первые шесть месяцев текущего года было оформлено 251,1 тыс. завещаний.
С чем именно это связано, не уточняется.
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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2019 года в России появились новые способы передачи наследства — совместные завещания супругов и наследственные договоры, также начал работать институт наследственных договоров.
Кроме того, с 5 июля в России начал действовать упрощённый порядок нотариального ведения наследственных дел.
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