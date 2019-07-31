Москва, , 07:46 — REGNUM

Жители России стали реже оформлять завещания, сообщает 31 июля RT со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Так, в 2018 году в стране было оформлено 533,5 тыс. завещаний, это на 12,5% меньше, чем в 2014 году (609,1 тыс.). За первые шесть месяцев текущего года было оформлено 251,1 тыс. завещаний.

С чем именно это связано, не уточняется.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2019 года в России появились новые способы передачи наследства — совместные завещания супругов и наследственные договоры, также начал работать институт наследственных договоров.

Кроме того, с 5 июля в России начал действовать упрощённый порядок нотариального ведения наследственных дел.

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