Москва, , 07:40 — REGNUM

Профилактические меры позволят людям, которые проживают в регионах с повышенной задымлённостью от лесных пожаров, предупредить отравления продуктами горения, а также с большей долей вероятности избежать обострения хронических заболеваний. Такие рекомендации гражданам дали в Министерстве здравоохранения РФ.

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Так, в ведомстве советуют в дома и на работе использовать системы кондиционирования и очистки воздуха, чаще проводить влажную уборку, а в случае усиления запаха дыма носить защитные маски.

«При выборе одежды отдавать предпочтение натуральным тканям. Несколько раз в день принимать душ, промывать нос и горло», — приводит ТАСС слова представителя министерства.

Также сотрудники Минздрава людям, страдающих острыми и хроническими заболеваниями, иметь при себе необходимые лекарства, а также исключить курение и употребление спиртных напитков. А вот жидкости стоит пить побольше — два-три литра в день, но налегать не на газированные напитки, а на минеральную воду и соки.

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Как сообщало ИА REGNUM, только в Красноярском крае и Иркутской области по состоянию на 00:00 (мск) 30 июля было зарегистрировано 243 лесных пожара на общей площади более 1,7 млн га. В Иркутской области в зоне задымления находятся 15 населённых пунктов в четырёх районах. Дым сюда долетает от лесных пожаров в Якутии, Бурятии, а также четырёх районов Иркутской области.

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