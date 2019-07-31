Новосибирск, , 07:34 — REGNUM

В Кировском районе Новосибирска закрытый полгода назад кинотеатр «Рассвет» возобновляет работу, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Напомним, «Рассвет» — единственный в Затулинском жилмассиве кинотеатр — официально был закрыт 21 января. Сообщение о закрытии появилась на странице кинотеатра в социальной сети «ВКонтакте» ещё раньше — в августе 2018 года.

Официальное открытие запланировано на завтра, 1 августа. В нём примут участие мэр Анатолий Локоть, а также представители мэрии и совета депутатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по официальным данным, кинотеатр «Рассвет» был закрыт после повышения арендной платы. Но, как уверяют новосибирские власти, благодаря совместной работе инициативной группы мэрии, депутатского корпуса и администрации Кировского района этот вопрос был решён в пользу сохранения культурного учреждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как в СМИ прошла информация о закрытии кинотеатра на Затулинке, компания «Актив», которой принадлежит «Рассвет», прокомментировала ситуацию. В «Активе» заявили, что собственники хотят подыскать новое место, потому как не хотят вкладывать большие деньги в то, чтобы переделать здание.

Напомним, в июне 2018 года суд по иску прокурора запретил кинотеатру «Рассвет» и бару «Республика» работать в здании на улице Зорге 47/2. Причина — нарушения требований пожарной безопасности. В ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения, создававшие угрозу для жизни и здоровья граждан.

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