Москва, , 07:26 — REGNUM

В Москве пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 80-летию ВДНХ, сообщили 31 июля на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Торжества начнутся 1 августа и продлятся четыре дня. В первый день вечером состоится концерт, на котором выступят звёзды эстрады: Тамара Гвердцители, Ольга Кормухина, Ирина Дубцова, Лев Лещенко, Лолита, Кристина Орбакайте, Валерия, Александр Панайотов, Зара, группы «Земляне» и другие. Музыкальные выступления продолжатся и в следующие дни юбилея: 2 августа выйдет на сцену «Несчастный случай»; 3 августа группа Uma2rman; 4 августа — группа IOWA.

Для любителей классического искусства солисты Большого театра и Театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко покажут мини-балет, поставленный специально к 80-летию ВДНХ.

Ежедневно с 22:00 до полуночи гости увидят 3D-шоу на арке главного входа ВДНХ.

«Оно расскажет историю как самого архитектурного объекта, так и всей ВДНХ — от строительства выставки, военного и послевоенного периода, расцвета отечественной космонавтики и до наших дней», — говорится в сообщении.

Планируется работа игровых зон для детей, музея ВДНХ, мастер-классы и парад.