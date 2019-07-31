Абиджан, Кот-д’Ивуар, , 07:22 — REGNUM

В Кот-д'Ивуаре 89 человек заболели желтой лихорадкой, в основном в Абиджане, один из них скончался, сообщает министерство здравоохранения страны.

«Подтвержденные случаи желтой лихорадки были обнаружены в Кот-д'Ивуаре, в основном в Абиджанском автономном округе. Всего зарегистрировано 89 случаев», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Кот-д'Ивуар, которое рекомендует «вакцинировать непривитых лиц против желтой лихорадки».

Известно, что эпидемия желтой лихорадки происходит на фоне эпидемии лихорадки Денге в Абиджане. Денге и желтая лихорадка являются вирусными заболеваниями, передаваемыми одним и тем же видом комаров. Меры по борьбе с переносчиками, которые применяются для борьбы с лихорадкой Денге, также применимы к эпидемии желтой лихорадки.

Напомним, в начале июня 2019 года было зарегистрировано 130 случаев заболевания лихорадкой Денге и два летальных исхода. Затем власти начали масштабную кампанию по борьбе с комарами.