Омск, , 06:03 — REGNUM

Губернатор Омской области Александр Бурков подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией кластеров и технопарков России. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

30 июля ассоциация провела в Омском региональном парке информационных технологий практическую сессию по формированию и развитию промышленных технопарков. Участники обсудили возможности привлечения в Омскую область федерального финансирования для создания технопарков.

В Ассоциацию кластеров и технопарков России входят более 90 организаций из 44 субъектов РФ.

По словам Буркова, Омская область заинтересована в появлении технопарков и активном сотрудничестве с ассоциацией, так как «Омску сегодня нужны высокие зарплаты, новые рабочие места».

Губернатор считает, что в регионе должно быть несколько промышленных технопарков.

Напомним, в настоящее время в области функционируют два промышленных кластера.