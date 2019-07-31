Набережные Челны, Татария, , 05:59 — REGNUM

В преддверии единого дня выборов, в рамках которого в Татарии 8 сентября 2019 года будут выбирать 100 депутатов Госсовета, в Набережных Челнах активизировались мошенники. Они под видом работников участковых избиркомов ходят по квартирам и собирают паспортные данные. Городской исполком предупредил горожан о том, что передавать свои персональные данные не нужно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подобные случаи зафиксированы в Комсомольском районе Автограда, где неизвестные лица представляются работниками участковых избирательных комиссий и переписывают паспортные данные жильцов. Исполком предупредил о том, что граждане являются мошенниками, а у избиркомов нет полномочий такого плана.

«Просим жителей, особенно людей зрелого возраста, быть бдительными и не передавать персональные данные, которые в последствии могут быть использованы в корыстных целях», — резюмировали в исполкоме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в республике пройдёт ряд избирательных кампаний, но самой крупной из них станут выборы Госсовета, где половину — 50 депутатов — будут выбирать по одномандатным округам, а половину — по спискам партий. Мандаты между собой будут делить 11 партий и общественных организаций, а также самовыдвиженцы. Особенность данной избирательной кампании в том, что в ней принимают участие действующие члены правительства и министры, имеющие намерение перейти в статус депутатов. Помимо этого, на избирательных участках не будет видеонаблюдения, что глава ЦИК РТ объяснил дороговизной данного процесса. Ещё одно явление, характерное для этого периода, — самовыдвижение единороссов, не прошедших по итогам праймериз в конечный список. Последних уже окрестили «самомедвеженцами».