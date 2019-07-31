Красноярск, , 05:43 — REGNUM

В Красноярском крае продолжается снижение активности природного очага клещевых инфекций, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Клещ

За неделю с 19 по 25 июля в медицинские организации с жалобами на присасывание клеща обратились 523 человека, в том числе 353 ребенка. Это на 27,9% ниже уровня предыдущей недели.

Всего в регионе с начала сезона зарегистрировано 17 302 случая присасывания клещей. В том числе пострадал 3551 ребёнок.

В Роспотребнадзоре пояснили, что ситуация «находится на уровне среднемноголетних значений». Мониторинг продолжается.

В 1% исследованных клещей обнаружены возбудители клещевого вирусного энцефалита. Возбудитель боррелиоза нашли у 30,7% исследованных клещей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июля от клещевого энцефалита в России получили прививки 2,764 млн человек.

Читайте также: От клещевого энцефалита привиты более 2,5 млн жителей России