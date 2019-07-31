Казань, , 04:48 — REGNUM

За судьбой брошенной родителями у дороги полуторогодовалой девочки проследит уполномоченный по правам ребёнка в Татарии Гузель Удачина. В официальном комментарии по этому громкому ЧП она сообщила, что жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает, а по факту оставления её в опасности возбуждено уголовное дело, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, малолетнего ребёнка, лежащего у обочины, вечером 25 июля 2019 года обнаружили прохожие. Позднее выяснилось, что после ссоры между собой родители оставили дочь на улице. В отношении родителей возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

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Детский омбудсмен Гузель Удачина, которая навестила девочку в Республиканской клинической инфекционной больнице им. профессора А.Ф. Агафонова, отметила, что её состояние не вызывает опасений.

«Девочка очень общительная, с удовольствием играет, одна она не остаётся, с ней в палате и днем и ночью находится медсестра», — уточнила она, добавив, что внешне у ребёнка нормальные родители и благополучная семья, но после эпизода на дороге она попадёт в зону внимания соцслужб.

В аппарате уполномоченного уточнили, что оказание помощи ребёнку и ситуация в семье в целом будет оставаться на контроле.