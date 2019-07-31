Нью-Йорк, США, , 03:43 — REGNUM

Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.

Запрос на эксгумацию делал Майкл Томпсон, племянник Диллинджера. Он пообещал, что к середине сентября вернёт останки Диллинджера на кладбище Crown Hill. С какой целью ему понадобилось эксгумировать тело дяди, неизвестно.

Напомним, Диллинджер в 1930-х гг. жил ограблениями: он обчистил порядка 20 банков, четыре отделения полиции, был осуждён и два раза совершал побег. Убит в 1934 г.