Москва, , 03:32 — REGNUM

Московская полиция распространила предупреждение о незаконности массовой акции в центре столицы 3 августа. Сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Сообщаем, что в органы государственной власти Москвы уведомлений о согласовании данного публичного мероприятия не поступало. Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно», — говорится в информации.

Москвичам и гостям столицы предложили воздержаться от участия в несогласованных публичных мероприятиях и предупредили об ответственности за такие действия. В главке также рассказали о возможных провокациях во время незаконной акции — использовании аэрозолей раздражающего действия, пиротехники и т.д.

«Столичная полиция будет оперативно реагировать на правонарушения и предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан», — сказано в заявлении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обещал обеспечить порядок в столице в случае беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, у некоторых участников несогласованной акции, прошедшей 27 июля в центре Москвы, были изъяты ножи, молотки и баллончики с перцовым газом.

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