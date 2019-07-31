Саров, Нижегородская область, , 03:14 — REGNUM

В Нижегородскую область 31 июля 2019 года с рабочим визитом, который продлится два дня, пребудет патриарх Кирилл. Основной целью визита главы Русской православной церкви является освящение Успенского собора Саровской пустыни, где завершены работы по возрождению. Об этом ИА REGNUM сообщили в Нижегородской митрополии.

Визит патриарха продлится с 31 июля по 1 августа. Его центральным мероприятием станет чин освящения Успенского собора Саровской пустыни, работы по возрождению которой велись с 2016 года. Собор является главным храмом Свято-Успенского мужского монастыря.

В Дивеево 1 августа патриарх проведёт божественную литургию на Соборной площади монастыря, которая посвящается второму обретению мощей преподобного Серафима Саровского. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире местными СМИ и официальным сайтом Нижегородской митрополии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для участия в торжествах в память Серафима Саровского, которые пройдут 1 августа, возле Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря с 26 июля начал работать палаточный городок для паломников. Всего планируется принять около 4 тыс. гостей.

В текущем году со дня рождения одного из самых почитаемых в православии святых исполняется 265 лет.