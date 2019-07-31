Москва, , 01:47 — REGNUM

Московский городской суд признал законным арест экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в коррупционных преступлениях, передаёт агентство «Москва».

Суд оставил без изменений решение нижестоящей инстанции, апелляционная жалоба отклонена. Шестун останется под стражей до 13 сентября. Обвиняемый не принял участия в заседании из-за плохого состояния здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, Московский областной суд признал законным решение Красногорского суда по изъятию имущества у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.