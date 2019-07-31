Москва, 31 июля 2019, 00:49 — REGNUM
Перечень российских аналогов популярных иностранных приложений, которые в России могут обязать предустанавливать на смартфоны, опубликовал Институт развития интернета (ИРИ).
Уточняется, что критериями при выборе приложений стали заявленную функциональность сервисов, востребованность у пользователей и актуальность для потребителя.
В итоге ИРИ подыскал альтернативы приложениям для предустановки на смартфоны в девяти из двенадцати категорий. Девять «успешных» категорий:
- браузер/поиск;
- почта;
- облака;
- карты;
- социальные сети;
- музыка;
- офисный пакет;
- антивирусы;
- цифровое ТВ.
Ещё три «неуспешных» категории — это те, где российские разработки не востребованы должным образом:
- видеохостинги;
- платежи;
- мессенджеры.
Комментируя эти данные, гендиректор ИРИ Сергей Петров отметил, что пользователи не должны оказываться в ситуации отсутствия выбора — с монополией глобальных корпораций. И российские разработки позволяют такой выбор делать.
Так, российские поисковики, антивирусники, почтовые и облачные сервисы, цифровое ТВ и музыкальные сервисы у отечественных пользователей более популярны.
«В сравнении с иностранными аналогами они выигрывают за счёт оптимизации и объёма дополнительных настроек. А услуги российской геолокации объективно точнее», — сказал Петров.
Напомним, ранее ФАС представила концепцию, выступающую за необходимость попадания российских приложений в каналы предустановки и за право владельцев смартфонов и планшетов удалять любые предустановленные виды программного обеспечения.