Москва, , 23:45 — REGNUM

Ряд граждан, которым было отказано в регистрации в качестве кандидатов на выборах в Московскую городскую думу, собирается подать заявку на согласование митинга 10 августа в центре столицы. Об этом сегодня, 30 июля, пишут «Ведомости».

Известно, что среди этих граждан — оппозиционный политик Геннадий Гудков, а также ближайший соратник оппозиционного блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, которая так и не смогла зарегистрироваться на выборах в Мосгордуму.

Соболь на своей странице в социальной сети Facebook пишет, что организаторы митинга ожидают «множество людей, которые впервые в жизни примут участие в политической акции».

При этом подельница Навального подчеркивает, что планы согласовать митинг 10 августа вовсе не означают отказа оппозиции проводить несогласованный митинг 3 августа. Соболь призывает своих сторонников выйти на улицы Москвы 3 августа.

Напомним, что столичная полиция уже призвала граждан не участвовать в акции 3 августа, так как она является незаконной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущая несогласованная акция оппозиции прошла в Москве 27 июля. Митингующие пытались собраться у здания мэрии, но силы правопорядка не допустили проведения митинга. Были задержаны свыше тысячи человек.