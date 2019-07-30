Гома, Конго, , 23:05 — REGNUM

Врачи зафиксировали второй случай лихорадки Эбола в столице штата Северное Киву в Конго, 30 июля передает агентство Reuters.

(cc) Agência de Notícias do Acre

Жертвами эпидемии Эболы на востоке Конго с августа 2018 года стали более 1700 человек, однако до последнего времени вирус распространялся в основном в сельских районах.

Первый случай Эболы в столице Северного Киву, городе Гома, был зафиксирован Всемирной организацией здравоохранения в середине июля.

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