Гома, Конго, 30 июля 2019, 23:05 — REGNUM
Врачи зафиксировали второй случай лихорадки Эбола в столице штата Северное Киву в Конго, 30 июля передает агентство Reuters.
Жертвами эпидемии Эболы на востоке Конго с августа 2018 года стали более 1700 человек, однако до последнего времени вирус распространялся в основном в сельских районах.
Первый случай Эболы в столице Северного Киву, городе Гома, был зафиксирован Всемирной организацией здравоохранения в середине июля.
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